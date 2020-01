Stjerneforfatteren Margaret Atwood barsler med ny udgivelse

Automatisk oplæsning Beta

Forfatteren bag den dystopiske roman og storsællert ‘The Handmaid’s Tale’, Margaret Atwood, udgiver til november en ny digtsamling med titlen ’Dearly’. Det oplyser Atwoods forlag McClelland & Stewart.

Digtene handler »om fravær og afslutninger, det at blive gammel og tilbageblik, men også om gaver og fornyelser. De udforsker kroppe og bevidstheder i overgange og hverdagsobjekter og ritualer, der i nutiden er indlejret i os. Varulve, sirener og drømme træder frem, ligesom forskellige former for dyreliv og fragmenter fra vores skadede miljø«, skriver forlaget.

Canadiske Atwood, der sidste år vandt Bookerprisen med romanen ’Gileads døtre’, skrev før sit store gennembrud en række digtsamlinger og debuterede helt tilbage i 1961 med ’Double Persephone’. Hendes seneste digtsamling er fra 2007.

Stor tv-succes

Atwoods store folkelige gennembrud, ’The Handmaid’s Tale’ fra 1985, danner baggrund for den anmelderroste og prisvindende tv-serie af samme navn, der gennem de seneste år også har været en stor seersucces.

Bogen er en dyster, nær fremtidsfortælling om en forurenet verden i opløsning og et totalitært regimes undertrykkelse af befolkningen og i særdeleshed de kvindelige ’tjenerinder’, der holdes fanget og skrupelløst udnyttes for at videreføre slægten. ’Gileads døtre’ er Atwoods imødesete opfølger, hvor hun skriver videre på den dystopiske fortælling. Den vil også blive omskrevet til tv.

Til maj vil det ligeledes være muligt at genopleve ’The Handmaid’s Tale’ opført som opera på Det Kongelige Teater.

Udgivelsesdatoen for Atwoods nye digtsamling falder sammen med det amerikanske valg, og det er svært at forestille sig, at det er helt tilfældigt. Der oplyses dog ikke nærmere om, hvilke ’fravær’ og ’afslutninger’ eller ’gaver’ og ’fornyelser’, digtene indeholder.