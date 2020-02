Portræt: Hun giver det hele og holder altid lidt tilbage. Nu forstår verden Alice Munros storhed

Uddrag

Noget jeg gerne vil sige

»Hugo følte, at verden var fjendtligt indstillet over for hans skrivning, han følte ikke kun, at alle dens menneskelige indvånere, men også dens lyde og forstyrrelser og almindelige virvar havde rottet sig sammen mod ham, at de ondsindet, målbevidst og djævelsk modarbejdede og skadede ham og forhindrede ham i at arbejde. Og jeg, hvis opgave det var at kaste mig beskyttende ind mellem ham og verden, gjorde det ikke, måske mere fordi jeg ikke ville, end fordi jeg var uskikket til arbejdet. Jeg troede ikke nok på ham. Jeg havde ikke forstået, at det skulle være nødvendigt at tro på ham. Jeg mente, at han var dygtig og talentfuld, hvad det så end skulle betyde, men jeg var ikke overbevist om, at han ville blive forfatter en skønne dag. Han havde ikke den pondus, jeg mente en forfatter skulle have. Han var for nervøs, for nærtagende, en blærerøv. Jeg mente, at forfattere var rolige, sørgmodige mennesker, der vidste for meget. Jeg troede, der var noget særligt ved dem, noget hårdt og skinnende, usædvanligt skræmmende, som de havde med sig fra begyndelsen, og det havde Hugo ikke. Jeg mente, at det en skønne dag ville gå op for ham«.

