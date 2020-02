6 hjerter: Guldet er hovedpersonen i mesterlig roman

FOR ABONNENTER

Det var digteren Henri Michaux, der engang sagde, at digtere i hovedsagen ikke rejser. Bortset altså fra Blaise Cendrars. Han var overalt. I Sibiriens lemmebaskende kulde, i Panamas klistrende hede. Og det, til tider, helt uden at forlade sin pind på skriveværelset i Paris. At læse ham, sådan oplevede Michaux det, var som »at blive taget bort af en flods strømfald, som at blive del af landingsbevægelsen i et vandfly, der lægger til i en tropisk golf«.​​​