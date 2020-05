Står der virkelig det?: Rå skildring af finsk-svensk landsbysamfund får det til at løbe koldt ned ad ryggen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Langt oppe i Västerbotten i det nordlige Sverige ligger en lille fiktiv by fuld af hemmeligheder. Jana Kippo er for længst stukket af derfra, men denne vinter vender hun hjem for at forsøge at redde sin tvillingebror fra at drikke sig ihjel. »At komme tilbage til den lille by var som at komme tilbage til the truman show. Alt gik i de samme baner. Folk gjorde ting på nøjagtig samme tidspunkt hver dag. Virkeligheden fandt sted som et evighedstegn«, fortæller Jana i første omgang om gensynet med lillebyen Smalånger. Men dén beskrivende distance lader sig ikke fastholde længe, for fortiden med alle dens rådne hemmeligheder klæber til hende og trækker hende ned i dybet af fortrængte minder.