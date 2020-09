4 hjerter: Tidsskrift samler det bedste, der sker i den store vide tegneserieverden netop nu

Midt i forårets coronakaos fik det lille svenske Lystrings Förlag alligevel sendt nyeste nummer af kulturtidsskriftet og tegneserieantologien Det Grymma Svärdet på gaden. Og med en imponerende samling af internationale navne som australske Simon Hanselmann og Tommi Parrish, svenske Moa Romanova, danske Rikke Villadsen og tyske Aisha Franz – alle serieskabere fra det alternatives øverste hylder – er det et særdeles godt sted at begynde, hvis man vil have et billede af, hvad der rører sig lige nu.

Bidragene peger i mange retninger, men har alle, selv de mest syrede, en tydelig forbindelse til samtiden og forenes på kryds og tværs af stilarter i noget, der nok godt kan kaldes realisme. I hvert fald handler historierne om at leve med sygdom og handikap, om kærlighed og køn, om økonomi og prekariat, om psykisk sårbarhed og om at navigere i en kapitalistisk verden, der virker fjendtlig og ekskluderende.

Med vekslende temperament, fra stor empati til spruttende ironi, gennemlyser serierne i tidsskriftet en lang række virkeligheder, der i alle tilfælde fremstår netop virkelige.