Jo Nesbø: »Ondskab er ikke noget i sig selv. Den repræsenterer et fravær. Af barmhjertighed, empati og medmenneskelighed«

Jo Nesbøs nye krimi, ’Kongeriget’, fik en strålende modtagelse. Vi har talt med den populære krimiforfatter, der mener, at hans interesse for moralske gråzoner opstod, efter at han som 15-årig fik at vide, at hans far havde kæmpet for Hitler på Østfronten.