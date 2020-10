Prøv at forestille dig, at hver dag er den 18. november

For mange mennesker er livet ensformigt, de fleste dage ligner hinanden, men for Tara Selter i Solvej Balles romanværk om tiden er gentagelsen et grundvilkår. Hun er sammen med sin mand, Thomas, fanget 18. november. I begyndelsen var det en befrielse at have så god tid, men efterhånden blev den stagnerede tid et fængsel.

Her i andet bind er der gået et år. For Tara er problemet også, og ikke mindst, at Thomas hver dag vågner op uden at vide, at tiden er gået i stå, og at hun derfor igen og igen må fortælle ham om det mystiske nye livsvilkår.

Men Solvej Balles roman, der er planlagt til at udkomme i syv bind, handler ikke kun om tid, for tid hænger sammen med sted, og mod slutningen af dette bind 2 er Tara så småt ved at skyde sig ind på en ny opfattelse af tiden: Tiden er en beholder, man kan falde i, og det er præcis, hvad der er sket for hende.