Britisk anmelder: »Racistisk vrede lurer mellem linjerne« i Barack Obamas nye bog

Barack Obamas ’Et forjættet land’ er et smukt og samvittighedsfuldt skrevet historisk dokument. Men vilde afsløringer læser man forgæves efter. Det skriver de kritikere, der har læst bogen, som i dag udkommer verden over.

Herhjemme får det omfangsrige værk seks hjerter af Politikens chefredaktør, Christian Jensen, der peger på, at den tidligere præsident med bogen sætter en helt ny standard for politisk litteratur, fordi den giver fornyet tro på demokratiet.

Fem stjerner får den af Kristeligt Dagblads anmelder Michael Bach Henriksen, der roser Obama for hans skarpe blik for detaljer og for at udvise klædelig selvkritik. For ham er bogen især interessant, fordi den skildrer Obama som en outsider, en kulturel figur, der giver læseren en dybere forståelse af USA som nation.