5 hjerter til ny Knausgård-roman: Hvem har dræbt og skalperet medlemmerne af det unge satanistband?

Karl Ove Knausgård er tilbage i fantasiens verden. Syv år efter ’Min kamp’ med det konsekvente selvbiografiske afsæt har han bogstavelig talt forladt sin kriseramte familie og er vandret ud i den dybe skov. Ud, hvor ondskaben råder, og rationelle forklaringer må give fortabt over for en natur, der opfører sig uforståeligt.

Det er dybt fascinerende og en radikal kursændring og generobring af den form for skønlitteratur, hvor alt kan ske. Hvad er den mystiske stjerne, som en augustaften pludselig viser sig på himlen, et tegn på? Hvorfor begynder krabber, rotter, ræve, grævlinger, krager og fluer at opføre sig underligt? Hvem har dræbt medlemmerne af det unge satanistband og skalperet dem?

Med ’Min kamp’, som gjorde ham til et verdensnavn, ville Knausgård gøre op med skam og skyld i sit eget liv og gjorde det så selvudleverende, at vi ved, præcis hvordan han har det med sit lem, sine tænder, sin far, sine ambitioner, samt hvilke særligt tyske tænkere der inspirerer ham mest. Efter mere end 4.000 sider med sig selv som hovedperson blev hans navn synonymt med selve den autofiktive genre. Nu er han del af det brud med realismen, som finder sted i masser af forfatterskaber lige i disse år.