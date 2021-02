Søren Ryge genlæser klassiker: »Man hører dem, man tror på dem, det er den ægte vare. Det er mageløst«

Nogle gange, når jeg løber tør for nye bøger, finder jeg en af de gamle frem fra bogreolen. Genlæsningens glæde er ofte stor, og da John le Carré døde i efteråret, genlæste jeg de fleste af hans bøger i ét hug. Det var fabelagtigt, mest på grund af hans uforlignelige, raffinerede sprog. Handlingen husker man som regel fra tidligere.

Forleden blev det noget helt andet. Gode, gamle Erik Aalbæk Jensen, der døde i 1997. Det var hans sidste store roman ’Særlige vilkår’, der helt tilfældigt kom frem, og jeg læste de 470 sider i løbet af en dag og nat – kunne simpelthen ikke stoppe.

Bagefter var det, som om jeg havde set en film på 14 timer. Jeg kunne se alle personerne for mig, deres udseende, bevægelser, påklædning – øjne, hår, hænder. Jeg kunne høre deres stemmer, deres skridt, smage deres mad, lugte deres kroppe. Jeg kunne også se de steder, de færdedes, gårdene, husene, vejene, blomsterne, fuglene, markerne, havet.

Og hvorfor? Fordi forfatteren havde en enestående evne til at beskrive det mylder af fysiske detaljer, der er omkring alle mennesker hele tiden. I et filmmanuskript ville man kalde det regibemærkninger, og jeg gætter på, at mindst 200 af bogens sider er af den slags. En realisme uden sidestykke. Ingen kloge forfatterkommentarer. Ingen dybsindige forklaringer. Ingen smarte metaforer. Slet ingen overflødige sidespring. Alt, hver eneste sætning, er personernes sansninger, ord og tanker.

For selvfølgelig hører der også ord til et filmmanuskript. Dialog, hedder det, og hvis ’Særlige vilkår’ skulle skrives om til et sådant, ville det være den nemmeste sag i verden, for de står i bogen. I et lavmælt talesprog, der passer præcist til personerne og situationerne, hvad enten det er en samtale mellem to, snakken omkring et måltid eller diskussionen ved et møde i sognerådet. Man hører dem, man tror på dem, det er den ægte vare. Det er mageløst.