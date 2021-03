Antikkens store digterinde var ret beset en rock star og ledsagede gerne sine digte med virtuost lyre-spi

Sapfo var antikkens store digterinde. Hun levede på den græske ø Lesbos i det 7. århundrede f.Kr. Hun hørte til overklassen, var gift og havde brødre, elskerinder og en datter. Hun ledsagede gerne sine digte med virtuost lyrespil, og ofte blev de fremført ved bryllupper og andre fejringer. Hun var vel ret beset en rockstar.

Sapfos digte fejrer erotikken, de fejrer det sanselige; det hyacintfarvede, det honningdryppende, det sølvglinsende, det måneskinnende, det gyldne, det spraglede, det røgelsesdampende, det anisduftende, det lemmeløsnende, det sønderrivende, det violklædte, det fintvævede, det blomsterkransede, det evigtstrømmende, det fintrullende, det sødtflydende.

Digtene er overleveret til os som fragmenter: på lasede papyrusser, på forvitrede potteskår med udvisket skrift. Kun fem digte er intakte eller næsten. Af andre digte er der kun et enkelt ord tilbage – »ungdom« eller »dronning« eller »dig« – eller et enkelt udbrud: »åh Adonis«. Af atter andre en smal lille tekststribe, så som: »peplos/ og/ safranfarvet/ purpur peplos/ kapper/ kranse/ smuk// purpur/ tæpper«.

Men der sker det forunderlige, at netop fragmenteringen skaber en særlig fortættet poetisk skønhed. Det har man fået øjnene op for de seneste tiår, navnlig har den canadiske poet og klassiske filolog Anne Carson fået øjnene op for det, og via hende mange af samtidens lyrikere, også herhjemme. I 2002 udkom Carsons engelske oversættelse af Sapfos fragmenter, og her gjorde hun en dyd ud af at lade lakunerne stå og gabe åbent blandt versene og ordene. Hun tilføjede sågar flere lakuner.

Heller ikke i de to nye danske oversættelser – den ene udgivet på forlaget Klim, den anden på forlaget Wunderbuch – finder vi forsøg på at udfylde de tomme pladser, men derimod en hengivelse til udraderingens særlige poesi. Til forskel fra Carson har oversætterne af Klim-udgivelsen ikke markeret udeladelserne med firkantede parenteser, som jeg ikke kan lade være med at savne, fordi de på den ene side ligner små sting, der syr resterne sammen, på den anden side afmærker rum for læserens forestilling. I Wunderbuch-udgivelsen markeres udeladelserne med tankeprikker.