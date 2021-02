Med et genialt greb bruger forfatter Kim Larsen som sit altoverskyggende omdrejningspunkt i samfundskritisk bog

Jeg så de første minutter af håndbold-VM forleden, da Danmark slog Egypten ud efter den mest absurde sportsbegivenhed noget nær nogensinde. Og efter nogle dage forinden at have læst Adam Drewes’ konceptuelle langdigt ’Kim Larsen? Spørgsmål til fællesskabet’ fristes jeg til at spørge: Er dét ikke det danske fællesskab i sin reneste essens, forsamlet foran skærmen, mens TV 2’s kommentatorer går grassat over en dansk håndboldtriumf? Overgår det ikke den mest folkelige fællesskabssang, Kim Larsen nogensinde skrev?

Når jeg spørger på den måde, er det, fordi Drewes – der bogdebuterede med den cirka 700 sider lange hybridroman ’Radio’ i 2013 – med et genialt greb tager Kim Larsen som sit altoverskyggende udgangs- og omdrejningspunkt. Og fordi bogen består af lutter spørgsmål. Ud over en prolog – ’Prolog: Er Kim Larsen død?’ – indeholder bogen 10 dele, 10 sider af fællesskabet: Det folkelige fællesskab, det accelererende fællesskab, det produktive, det sunde, det økonomiske osv. Løbende flettes brudstykker fra Kim Larsens liv og sange så ind i teksterne, eller langdigtet, der udgøres af en række strofer på hver tre verslinjer.

Det bliver lettere monotont, men det er også meningen, fornemmer man. Bogens spørgsmålsmaskine kværner derudad, i den konceptgenre, som digtere som blandt andre Niels Frank (’Spørgespil’) og Christian Yde Frostholm (’Ofte stillede spørgsmål’) også har bevæget sig i. Men spørgsmålene er i dette tilfælde tit og ofte retoriske, meget ja/nej-spørgsmål.

»Findes der ikke en apolitisk og/ inkluderende folkelighed? Hvad hvis vi går/ tilbage til den danske folkekultur? Tilbage// til folkeviserne, salmerne og/ højskolesangbogen, alt det, som inspirerede/ Kim Larsen? Men er det folkelige og fascismen//ikke fælles om at ville vende tilbage til en/ oprindelig, ægte og ukunstlet kultur? Er denne/ nostalgi ikke også kendetegnende for Kim// Larsen? Drømmer han sig ikke hele tiden/ tilbage til en tid, hvor alting var bedre?«.

Det skaber i længden en ret skør effekt med denne type spørgsmål næsten nonstop. Er det ikke rigtigt at ...? Er det ikke rigtigt ...? Det er ikke en indsmigrende stemme, der er på færde, snarere er den lidt jovial, a la Gitte der taler til Susanne i Højholts ’Gittes monologer’, et andet kært folkeeje. Eller a la Kim Larsen selv, når han på ’Blip-Båt’ synger: »Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik/ Så er jeg glad for at leve, det’ da klart – er det ikk’«.