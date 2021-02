Stjerneforfatter er tilbage: At være mor kræver lige så megen styrke og udholdenhed, som var man en soldat i krig

Når vi alle bliver mødre.

Den titel – på en roman af Charlotte Strandgaard – husker jeg helt tilbage fra min tidlige barndom, jeg må have bogstaveret mig gennem den på en bogryg i reolen.

Det er en fantastisk titel, som er blevet ved med at melde sig i mit liv som et omkvæd, med stadigt nye betydninger. Et lykkeløfte, en trussel, en fælles skæbne. En kønspolitisk parole: Når vi alle, også mændene, bliver mødre; »Ich bin ein Berliner«. En søstersolidarisk erklæring: Når vi står der og er mødre, før vi er noget andet; når vi på tværs af erhverv og miljø og generationer og alt muligt andet glædes over og lider med og bekymrer os om vores børn.