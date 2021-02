Forlag har fået lys idé: At udgive skuespil, der kan holde til at blive læst

Der udkommer ikke særlig meget dramatik på dansk i bogform. Det skyldes nok ikke mindst, at der er for lidt af den nyskrevne danske dramatik, der helt kan holde til at blive læst, når alt kommer til alt.

Det kan amerikanske Claudia Rankines skuespil ’Det hvide kort’ til gengæld godt. Her befinder vi os i mere end én forstand i et hvidt rum. Alt er holdt i hvidt i Charles og Virginias luksuslejlighed i New York. De har endda Robert Rauschenbergs ’White Painting’ hængende, men samler ellers på antiracistisk kunst af den mere eksplicitte slags.

Alt er også hvidt i den forstand, at stykket handler om, hvordan det amerikanske samfund kan udvikle sig, hvis hvidhed forbliver usynligt. Det er et spørgsmål, Rankine har stillet mest overbevisende med digt- og hybridbøgerne ’Just Us’ og ’Citizen’.

»Charles kan godt lide at have sit engagement hængende på væggen«, siger Virginia. Men spørgsmålet er, om det hvide rum, han placerer kunsten i, er så rent og neutralt, som han gerne vil forestille sig.