Har du også coronablues? Forsker har et simpelt råd til bedre mental sundhed

Marianne Raakilde Jespersen, du forsker i krydsfeltet mellem litteratur, filosofi og humanistisk sundhedsforskning. Hvad tænker du om, at danske forlag under corona har modtaget flere manuskripter end nogensinde før?

»To ting. Den ene er, at folk har haft tid til og mulighed for at gøre de ting, som de ellers ikke har har tid til, helt lavpraktisk. Og så tænker jeg, at der et øget behov for at prøve at forstå det, der sker, og for at kigge indad og sætte ord på, hvad der foregår i en selv. Det er noget af det, man kan bruge skrivning til. Hvad er det, der rumsterer inden i mig selv – hvad handler det om? Når man skriver det ud, får man en distance til det, så man bedre kan forholde sig til det«.

Hvad siger det dig, at mange af manuskripterne er inden for genrerne dystopi og science fiction, ligesom der er en overvægt af digtsamlinger om coronakrisen?

»Digte er ofte skrevet på en stemning eller på følelsen af at være her og nu og uden nødvendigvis at skrive en sammenhæng frem, som man oftere vil gøre i en roman. Et øjebliksbillede af, hvordan det er at være mig lige nu og her. Og dystopierne giver sig selv: Vi er blevet bombarderet med, hvor mange smittede og døde der er, og alene den her umærkelige fornemmelse af, at vi hele tiden er i risiko, og alt er farligt. Det sætter sig i en, og så vi bliver måske mere sortsynede og kan ikke se en ende på det og har brug for at udforske det«.

I forordet til bogen ’Sundhed og skrivning’ nævner I, at forfatteren Virginia Woolf havde fat i den lange ende, når hun kæmpede mod sine psykiske problemer ved at skrive. »At skrive kan ord for ord hjælpe den, der skriver, med at skifte perspektiv og udstikke en vej«, lyder det. Hvordan?