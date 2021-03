6 hjerter: Søren Ryge har »aldrig set noget lignende« og giver topkarakter til ny bog om køer

Da jeg havde kigget-læst-bladret mig igennem bøgerne første gang, var min første tanke, at dem skal Niels Ebbe låne. Og Jørgen Åbye, Kasper og Liv, Bertel og Peter Skovgård. De hører alle til mine nærmeste naboer, og de har køer. De vil elske dette storværk. Det vil resten af de ca. 20.000 danske kvægavlere også, og lur mig, om ikke en pæn del af dem har det liggende på køkken bordet inden længe, for det er mere end et storværk om køer. Det er også underholdende, oplysende og farvestrålende. Jeg har ikke set noget lignende før på dansk og har ikke et eneste forbehold. Seks hjerter!

Desuden er værkets tilblivelse usædvanlig. Det er nemlig ikke Dansk Landbrug eller mejerierne eller slagterierne, der er i gang med endnu en stor reklamekampagne for det betrængte erhverv. Det er en fuldblods vestjyde, der har levet et langt liv på landet og bor i Odsherred. Han er biolog, lærer og bogelsker, og på et tidspunkt tænkte han, at der manglede en god, dansk bog om køer. Ikke en fagbog om avl, fodring, pasning og opdræt – de findes i forvejen – men om alt det andet, man kan fortælle om verdens vigtigste dyr, hvilket er voldsomt meget.

Derfor lavede han den selv, og det tog ham syv år, fra han fik ideen til nu. Undervejs kontaktede han nogle af vore store forlag, og ingen af dem var interesserede. Men han fortsatte på egen hånd og risiko, hævede sin pensionsopsparing, fik en lille slat fra et par fonde og løb linen ud. Da materialet var færdigt, var der alt for meget til én bog, og så blev det til to, bind 1 og bind 2, tilsammen 700 sider i fornemste kvalitet og indbinding, lavet i Danmark, bravo!

Bind 1 er meget enkelt. Det fortæller simpelthen udførligt om de ca. 30 forskellige racer af køer, man kan se i Danmark, og selv indfødte bymennesker vil genkende nogle af navnene, hereford, limousine, charolais, aberdeen angus, skotsk højland. Halvdelen af siderne er billeder, naturligvis. En overflod af flotte fotos af smukke køer, søde kalve og potente tyre. Som regel har sådanne bøger alt for mange billeder, som bare er pynt. Her er der ikke ét for meget.

Bind 2 er et overflødighedshorn. En fortættet lystrejse igennem køernes kulturhistorie, begyndende med uroksen, der blev tæmmet for 10.000 år siden, og helt frem til nu, hvor køerne er blevet en del af klimadebatten, fordi de udleder metan. Med diverse kapitler om avl, mælk, kød og blod og hele vejen rundt om kvægets rolle i Danmark fra 1700-tallet og frem til nu. For kvæg er jo andet end mælk og kød. Sammen med hest og hund har de været en af menneskets vigtigste forbundsfæller i årtusinder og været brugt som trækkraft i stor stil. Uden stude foran vognen og ploven var den jyske hede aldrig blevet opdyrket, for husmændene havde ikke råd til heste.