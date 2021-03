Bente Klarlund er glad for ny bog om at opnå et langt liv: Det overrasker mig, at et af de bedste råd handler om tandtråd

Forleden landede en bog på mit bord: ’Gopler ældes baglæns’. Den handler om, hvordan videnskaben kan bremse viserne på vores biologiske ur. Emnet interesserer mig, og alligevel var jeg noget skeptisk. Forfatteren er Nicklas Brendborg, der med 30 12-taller er superstudent nummer et. Kunne jeg lære noget om at snyde alderdommen af en ung mand på 25 år? Og, ja, det kunne jeg. Også i den grad.

Det unge geni underholder fra først til sidst uden at være overfladisk, og der er masser af nye vinkler. Jeg kender godt videnskaben bag ’løb langt, lev længe; rygning dræber, lidt alkohol er godt; masser af kaffe er rigtig godt; og en hund forlænger livet’.

Det overrasker mig imidlertid, at et af de bedste antialdringsråd er at bruge tandtråd. Utrolig mange sygdomme skyldes nemlig dårlig mundhygiejne. At faste i perioder, f.eks. ved kun at spise én gang i døgnet, forlænger livet i hvert fald for dyr. Og det er ifølge forfatteren bedre at spise ét usundt måltid i døgnet end at flere spise sunde måltider og snacke usundt ind imellem.