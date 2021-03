Danske boghandlere investerer millioner i kampen mod Amazon

Det er verdens ubestridt største spiller, som den danske Bog & idé-kæde nu tager kampen op imod med en ny app, nemlig den verdensomspændende abonnementstjeneste Amazon Prime.

Baggrunden for udviklingen af den nye danske bogtjeneste til mobil og tablet er en stor markedsundersøgelse, der har kortlagt 2.500 kunders læse- og streamingvaner, shoppingmønstre og søgeadfærd omkring bøger og litteratur. Den viser, at fremtidens læser vil have fleksibilitet. Måske med en fysisk bog på natbordet, en lydbog til pendlerturen og en e-bog til ferien. Læg dertil, at 10 procent af salget på bogmarkedet er rykket over på streaming.

Derfor investerer kæden med de 122 butikker nu millioner i at følge med kundernes behov, uanset om de vil købe bøger online og hente i butik, streame online eller få gode anbefalinger om litteratur – af deres lokale boghandler.

»Det er den kombination, der sikrer os loyale kunder og livstidsværdi«, siger adm. direktør Marianne Lyngby Pedersen i en pressemeddelelse.

Bog & idés webshop får allerede 60 procent af trafikken fra mobilenheder, og i den nye app får kunderne adgang til flere end 40.000 bøger, streaming og webshop lige ved hånden. Som en – indtil videre – slank version af Amazons loyalitetsprogram, der blandt andet servicerer kunder med særlig ekspreslevering.

Med den nye app får Danmark endnu en tung spiller på streamingmarkedet, der i forvejen tæller Nextstory, Bookbeat, Mofibo, Saxo og Chapter.