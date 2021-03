Ny bog om hjemløshed er aktuel på en sær måde. Den er bare alt for kompliceret

Hjemløshed er et emne, som virker sært aktuelt under coronapandemien, hvor vi er mere eller mindre bundne til vores boliger. Det med hjem og hjemlighed bliver forstørret på godt og ondt. For som filosoffen Ole Thyssen straks gør opmærksom på i ’En lille bog om hjemløshed’, er der forskel på at have et hjem og at føle sig hjemme.

Det er således et godt emne, denne professor emeritus fra CBS tager op. Det ’lille’ i bogens titel betyder, at det er en filosofisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i forfatterens verden og erfaringsrum.

Det er eksistentiel fænomenologi a la Kierkegaard og Nietzsche, en meditation over en følelse. Her følelsen af hjemlighed og dens forbindelse til verden af i dag. Det foregår i et dagligsprog, der henvender sig hinsides fagfilosofiens snævre indforståethed, og der reflekteres med verdenslitteraturen i hånden, så alle dannede kan være med.

Desværre benytter Thyssen en triade af ’Jeg’, ’Du’ og ’Det’, som beskriver tre forskellige aspekter af subjektet, og som han allerede i en indledende forklaring af triaden snubler i, så ’Jeg’ både kommer til at betegne en instans af subjektet og hele subjektet. ’Jeg’ er en næsten tom beholder, som man kan hælde identitet i, ’Du’ er kontaktfladen til den sociale omverden, mens ’Det’ er kroppen og dens fysiske omverden.

Der er ikke noget galt i en sådan avanceret subjektivitetsforståelse, det er bare uklart, hvad nytten i distinktionerne er, set i forhold til den komplikation, de foranlediger i teksten. Hvorfor skal ’Jeg’ blive til ’Han’ i samme sætning? Det ville have været fuldt gyldigt og meget lettere at forstå, hvis Thyssen ikke prætenderede denne universalitet i tanken og bare skrev med udgangspunkt i sig selv. Jeg og mig. Jeg så forleden en hjemløs, og så tænkte jeg ... Det ville gøre bogens ’lille’ udgangspunkt tydeligere, og man kan som læser selv afgøre, hvad der hører til Thyssen, og hvad der hører til almene menneskelige erfaringer.