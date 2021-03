Stort litterært mysterium endelig løst: Shakespeare lignende en ... selvtilfreds griseslagter

To ting kan vi med rimelig sikkerhed sige om William Shakespeares udseende. Han havde ekstremt høje tindinger og en forkærlighed for fipskæg.

Men derudover er det svært at udtale sig om, hvordan verdens måske største forfatter så ud.

Der findes godt nok masser af malerier, som angiveligt skulle forestille Shakespeare, blandt andet det såkaldte Chandos-portræt og Cobbe-maleriet, der blev fundet i 2009. Men kun to portrætter er man fuldstændig sikker på faktisk skildrer Shakespeare – og de er begge blevet til efterhans død.

Foto: John Taylor/Public Domain Chandos-portrættet af Shakespeare er et af de mest berømte billeder af forfatteren og blev lavet mellem 1600 og 1610, altså mens forfatteren stadigvæk levede. Man kan dog ikke bekræfte ud fra de historiske kilder, at det faktisk er Shakespeare på billedet.

Chandos-portrættet af Shakespeare er et af de mest berømte billeder af forfatteren og blev lavet mellem 1600 og 1610, altså mens forfatteren stadigvæk levede. Man kan dog ikke bekræfte ud fra de historiske kilder, at det faktisk er Shakespeare på billedet. Foto: John Taylor/Public Domain

Det ene er en buste ved hans grav i fødebyen Stratford-upon-Avon, og det andet er det såkaldte Droeshout-stik, som var på forsiden af den første samlede udgave af Shakespeares værker i 1623.

Foto: Public Domain Droeshout-stikket er på forsiden af First Folio, som den første samlede udgivelse af Shakespeares værker kaldes. Det blev dog først lavet, efter at Shakespeare var død.

Droeshout-stikket er på forsiden af First Folio, som den første samlede udgivelse af Shakespeares værker kaldes. Det blev dog først lavet, efter at Shakespeare var død. Foto: Public Domain

Men nu har en amerikansk litteraturprofessor ved navn Lena Cowen Orlin gjort en »banebrydende opdagelse«. Det skriver The Guardian.

Stik imod hvad man hidtil har ment, er der nemlig meget, der tyder på, at busten på gravmonumentet faktisk blev lavet, mens Shakespeare stadigvæk levede, og at kunstneren har kunnet tage den berømte forfatter i øjesyn. Det er endda sandsynligt, at det var Shakespeare selv, der bestilte busten.

Lena Cowen Orlin argumenterer for, at det er tydeligt, at dødsdatoen er skrevet ind senere end resten af inskriptionen, hvilket selvsagt tyder på, at busten var færdig, før man kendte datoen. Desuden har professoren fundet ud af, at det var en helt anden person, der stod bag, end man førhen har troet, og at kunstnerens værksted lå meget tæt på Shakespeares teater, The Globe.

Foto: Public Domain I 2009 blev det annonceret, at dette maleri, kaldet Cobbe-maleriet, forestillede Shakespeare og blev malet i hans levetid. Man kan bare ikke være 100 procent sikker på, at det faktisk er forfatteren.

I 2009 blev det annonceret, at dette maleri, kaldet Cobbe-maleriet, forestillede Shakespeare og blev malet i hans levetid. Man kan bare ikke være 100 procent sikker på, at det faktisk er forfatteren. Foto: Public Domain

Ganske vist kan vi ikke stole 100 procent på, at busten viser, hvordan Shakespeare faktisk så ud – den er snarere et bud på, hvordan han gerne ville ses. Ikke desto mindre er det en vigtig opdagelse, mener Paul Edmonson, der er forskningschef i Shakespeare Birthplace Trust.

»Det er helt fantastisk«, udtaler han til The Guardian. »Det, hun (Lena Cowen Orlin, red.) siger, er banebrydende«.

Og hvordan så han så ud, Shakespeare, hvis man kigger på busten? Tja, ifølge den kendte, nu afdøde Shakespeare-forsker John Dover Wilson lignede han en »selvtilfreds griseslagter«.