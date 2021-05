Ny historisk krimi er en magisk tidsrejse til et barskt og beskidt København

»Denne bog er fiktion«. Sådan indleder forfatter Lasse Holm sin historiske note i slutningen af ’Før sidste akt’, og selv om forfatteren selvfølgelig er herre over sit eget værk, indtil det sidste punktum er sat, får jeg lyst til at gå lidt i rette med påstanden. For der er så meget i romanen, der er hentet fra virkeligheden, at den ikke så let kan afskrives som fiktion.

Der er på sæt og vis to forskellige bøger gemt i ’Før sidste akt’. En historisk roman om virkelighedens beskidte og barske København i 1800-tallet og en fiktiv kriminalhistorie om drabet på virkelighedens Johan Gebhard Harboe – et dødsfald, som politiet (og eftertiden, i øvrigt) har vurderet til at være selvmord, men som hos Lasse Holm er langt mere kompliceret end som så.

Harboe er en af de centrale figurer i ’Før sidste akt’ sammen med dramatikeren Johan Ludvig Heiberg, den unge skuespillerinde Johanne Luise Pätges og natvægteren Jørn Hansen, kaldet Jern-Hansen. Han er den eneste figur, der er ren fiktion, men selv han er baseret på virkelige vidnesbyrd. Og det er hans beskrivelser af de natlige vandringer gennem København, der er romanens livsnerve. Stod det til mig, måtte der gerne være endnu flere af hans beskrivelser af byliv og gadeliv, for det gør romanen til en magisk tidsrejse tilbage til en by, der er både genkendelig og helt fremmed.