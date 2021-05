For 20 år siden stod Europa over for en lys fremtid. Nu ser det anderledes ud

Vi nåede kun akkurat omkring årtusindskiftet, før de store ulykker skete. Tårnene faldt i New York i 2001, 20 års krige fulgte. Finanskrisen kom i 2008, og folk måtte gå fra hus og hjem både i Europa og USA. Mellemøsten fik sine ulykker og flygtningestrømme. Og nu pandemien.

Europa og USA kom ellers flyvende frem mod år 2000 i en optimistisk ballon, som mindede om den, der 100 år tidligere bar 1800-tallets vesterlændinge frem mod Verdensudstillingen i Paris år 1900. Murens fald i 1989 markerede, troede vi, et liberalt tusindårsrige og dermed »historiens afslutning«, som Francis Fukuyama skrev og snart måtte æde i sig, så det kunne forslå. Vi ligger endnu ikke i skyttegravene, som 1900-tallets europæere gjorde allerede 14 år inde i deres nye århundrede, men det kan komme. Og ligesom covid-19 er en global virus, er alt ondt og godt i vores globaliserede verden kommet tættere på.

Europas evne til at generere ulykker overgås kun af europæernes forestilling om, at her går det altid godt. Sådan skriver indiske Pankaj Mishra. De tilbagevendende slagtninger og kaos er undtagelser fra reglen, tror vi. Stalinisme, fascisme og nazisme var ’noget særligt’, uhyrlige afvigelser fra en ellers ’oplyst’ historie. Men nej, det særlige og exceptionelle er nok snarere hele balancen efter 1945. Hvor længe vil den vare?

Hollandske Geert Mak citerer den indiske essayist, og han bruger et bibliotek af andre, som har et kvalificeret blik på nutidens globaliserede Europa. Det gælder vores verdensdel efter de to verdenskrige, men især efter Murens fald i 1989 og de 10 års eufori, der fulgte.

Geert Maks nye bog er en kæmpe mursten, godt 600 siders blanding af rejsereportage og essayistik, hvor udsagn og beretninger fra epokens øjenvidner og aktører får god plads og dermed giver bogen mere end ét jeg: