Vores syn på psykisk sygdom har forandret sig markant

For 100 år siden bragte det skam over familien, hvis mor var psykisk syg og skulle på anstalt. I dag er tabuet godt på vej til at blive brudt, og den sindslidelse, der før ville være forblevet en familiehemmelighed, deler syge på sociale medier, på tv og i romaner. Ny forskning undersøger, hvordan psykisk sygdom er gået fra at være noget, der skulle skjules, til at være en sårbarhed, vi i højere grad deler med andre.