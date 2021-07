Barack Obama og Bruce Springsteen udgiver bog sammen

Sidste år mødtes den tidligere præsident Barack Obama og rockikonet Bruce Springsteen for at snakke om blandt andet ægteskab, maskulinitet, faderskab og racisme.

Resultatet af de personlige samtaler kan høres i podcastserien ’Renegades: Born in the USA’, der fik premiere på Spotify i februar.

Snart kan samtalerne mellem Springsteen og Obama imidlertid også læses. Til oktober udkommer de nemlig som bog, skriver det amerikanske magasin Rolling Stone.

»Over årene har vi opdaget, at vi deler en fælles følsomhed. Omkring arbejde, omkring familie og omkring Amerika«, skriver Barack Obama i forordet til bogen, der ligesom podcastserien hedder ’Renegades: Born in the USA’.

»På vores egen måde har Bruce og jeg været på parallelle rejser i et forsøg på at forstå dette land, der har givet os begge så meget. I et forsøg på at skildre dets folks historier. Ledt efter en måde, hvorpå vi kan forbinde vores egen individuelle søgen efter mening og sandhed og fællesskab med den større historie om Amerika«, fortsætter den tidligere præsident.

Ud over samtalerne vil man i det stort opsatte værk kunne finde billeder fra begge forfatteres liv, udvalg af Springsteens håndskrevne sangtekster og af Obamas taler med noter. Begge forfattere har skrevet et personligt forord til bogen. Mens den tidligere præsident i sit forord berører det, de to forfattere har til fælles, skriver Bruce Springsteen om den tid, bogen udkommer i.

»Det er vagtsomhedens tid, hvor vi for alvor bliver testet, i forhold til hvem vi er. Hårde samtaler om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil blive, kan måske tjene som en lille vejviser for nogle af vores medborgere. Det er en tid for seriøs overvejelse af, hvem vi vil være, og hvilket land vi vil efterlade til vores børn«, skriver rockikonet.

’Renegades: Born in the USA’ udgives 26. oktober af forlaget Penguin Random House og Obamas produktionsselskab Higher Ground.