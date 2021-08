Anmelder: Efter at have læst denne mesterlige bog, glæder jeg mig til at blive gammel og nyde ingenting

Alle vil pludselig tale om tro! Engang var det ellers næsten tabu. Hvis man afslørede, at man troede på mere mellem himmel og jord, mødte man vildt opspærrede øjne, og hvis man gik i kirke, blev der rystet på hovedet, for religion var noget, som afkrævede en form for forklaring eller endda et forsvar.

Men noget har forandret sig. Selv før corona, som pludselig gav os tid og mulighed for at tænke over ting, der normalt forsvinder i dagligdagens mange gøremål, skrev Hella Joof bøger om kristendommen. Bodil Jørgensen talte med en præst. Og da Casper Christensens dåb kom på forsiden af avisen, begyndte folk at tale om en bølge. Selv dem, der ikke tror, interesserer sig nu for troen. Svend Brinkmann gav Gud en chance i et helt år og skrev en bog om det.