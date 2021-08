Fortællingen forekom triviel i Lone Hørslevs nye roman. Men så kom en scene, der slog benene væk under anmelderen

Et stykke inde i Lone Hørslevs nye roman om de to unge søstre Ellen og Dagmar, der får arbejde på Oskar Davidsens smørrebrødsrestaurant i 1920’ernes København, forekom fortællingen mig stadig en kende for triviel. Men så kom der en scene, som slog benene væk under mig:

Den kække Dagmar har efter lidt modstand sagt ja til at stå model for den korpulente kunstmaler Kai Nielsen, som hun har mødt i Tivoli. Hun opsøger ham i hans lejlighed i Blågårdsgade. Kai skænker Campari og viser rundt, og så falder replikken: »Tag tøjet af«. Men hvad replicerer Dagmar? »Så må De tage tøjet af først!«. Og hvad gør Kai? Han klæder sig af foran Dagmars nysgerrige og efterhånden fuldstændig henrykte blik: »Hun havde aldrig set noget lignende. Han så både stærk og sårbar ud i sin nøgenhed«. Derpå følger en lang detaljeret beskrivelse af Kais tykke lodne overkrop med udgnidrede tatoveringer, som drukner i den kraftige behåring, og den tykke »orm eller ål«, der vælter ud af alt det sorte hår mellem benene.

Det er en åbenbaringsscene, og det hele er vendt om: Manden bliver objekt for kvindens nydende blik. Og der er tale om en mand, som griber den omvending og fastholder den. »Hvad er det, De … du vil med mig?«, spørger Dagmar efter åbenbaringen, og nu er det Kai, der vender replikken om: »Spørgsmålet er, hvad det er, du vil med mig?«. Kai er en figur, der giver kvinden hendes begær; som en anden Freud besvarer han det spørgsmål, hvor hun har gjort sig selv til objekt, med et spørgsmål, hvor han giver hende pladsen som subjekt.