Han er døbt John Boughton Ames, men kalder sig Jack. Han er søn af præsten fra Gilead, hvis forventninger han aldrig har kunnet leve op til, og nu flakker han rundt i St. Louis efter at have tilbragt et par år i fængsel.

Hans hoved er fuldt af poesi og bibelcitater, men det ændrer ikke ved, at han ser sig selv som Løjseren. Det vagabonderende udskud, tyven, hvis skæbne det åbenbart er at skulle gennemleve et uendeligt antal måder at føle sig forkert på.