Åh, at lade sig æde langsomt og omhyggeligt af fede orme

For et par måneder siden faldt jeg tilfældigt over en æblegrøn bog, som var for smuk til, at jeg kunne lade den være. Bogen, ’Historien om en lille pige’, er franske Colette Laure Lucienne Peignots (1903-1938) ejendommelige beretning fra en grum barndom under streng katolsk opdragelse. Peignot havde jeg desværre kun hørt omtalt som Georges Batailles muse, og Forlaget Aleatorik, som står bag udgivelsen, kendte jeg slet ikke til. Men siden har jeg sværmet for Aleatoriks øvrige udgivelser, som blandt andet tæller flere af filosoffen Simone Weils værker, en forelæsning af Lewis Carroll og et essay af den politiske tænker Achille Mbembe. Forholdsvis forskellige bøger, og dog alle sammen sværvægtere udvalgt med idealistisk fingerspitzgefül.

Maja Lindberg Schwaners debutnoveller, ’Tærskel’, er imidlertid Aleatoriks første skønlitterære udgivelse, skrevet af en ung, nulevende forfatter.