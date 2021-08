Steven Spielberg har købt filmrettighederne til denne krimi. Så skynd dig at læse bogen, før du i en biograf eller skærm nær dig kan se hele molevitten

Et noget bedaget firkløver mødes om torsdagen på et luksuøst otium for at diskutere uløste mordgåder.

Der er den mystiske Elizabeth med en fortid i hendes majestæts hemmelige tjeneste, Ron en bramfri fagforeningsmand, som hader Margaret Thatcher og alle hendes disciple. Så er der den sludrevorne sygeplejerske Joyce – god til bagværk i alle genrer – og endelig Ibrahim, en pensioneret psykiater som kan mere end sit Fader Vor og Sigmund Freud.

Men deres verden er i fare. Fæle bagmænd med gustne planer for deres alderdoms eden, et fortidigt nonnekloster med en forladt kirkegård for søstre af den anden verden er i gang med at bage sinistre rævekager. Spekulanter med sideforgreninger til engelsk gangstervæsen.