3 hjerter: Klamrer du dig også til din hendøende ungdom og bruger ord som 'dude' og 'awesome'?

Hvad gør man, når man snart fylder 40, mens alle vennerne får børn og flytter til forstæderne, og man står alene tilbage til skrabede punkkoncerter og brokker sig over, at de unge ikke kan finde ud af at feste rigtigt? Man bliver da forsanger i et håbløst og dysfunktionelt band og tager på hasarderet Europa-tour med tre næsten fremmede mennesker, så man for alvor kan mærke alderen trykke. Det er i hvert fald hovedpersonens løsning i Simon Petersens midtvejskrisefortælling ’Punk Life Crisis’, der er lige så selvironisk, som den er selvbiografisk.

Som tegneserietegner og -forfatter har Simon Petersen i årevis været en de