Anmelder: Morten Sabroes kærlighedserklæring til kvinder får mig til at krumme tæer

Morten Sabroe slutter fred for fuldt drøn. ’Der var engang en familie’ er en øm roman, men også så opskruet, at man får lyst til at slukke for Hollywoodfilmene og skrue lidt ned for ’The King’ og ’His Bobness’.