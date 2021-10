5 hjerter: Forældrenes omsorg består mest i at stikke ungerne en hjemmerullet smøg

Af børn er der for mange, af mad for lidt. Forældrenes omsorg består mest i at stikke ungerne en hjemmerullet smøg. Men fortælleren, som er et af de otte børn, har sin egen indre verden, rig nok til at fylde en roman.

Det kunne være et kampskrift mod børnefattigdom og vanrøgt. Men den norske debutant Malin Rønning interesserer sig mere for, hvordan et barn lever og overlever den slags. Hun behersker et sprog, der lever op til det ambitiøse valg af vinkel.