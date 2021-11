Svensk krimikonges nye roman er en nøgleroman om skandalerne i Det Svenske Akademi

Sidst vi hørte om kæreste- og politiparret Gunnar Barbarotti og Eva Backmann, var de på Gotland for at pleje Evas traume efter en skudulykke. Parret holder her i ’Skak under vulkanen’ en pause i deres forhold, fordi hun er i Australien for at besøge sin samspilsramte søn. Alt bliver dog fryd og gammen i denne elegante, men også indforståede krimi om liv og død på det svenske parnas. Vi taler både om en metakrimi og en kriminel nøgleroman.

Så lad mig slå tone og tema an ved at røbe, at en af personerne hedder Jack Rudolf Horatio Wade. Og som Eva spørger, hvordan kan man døbe et barn Horatio? Navnet er jo ualmindeligt. Men sat på virkelighedens yderst belæste og intellektuelle herre, som er involveret i de celebre skandaler med voldtægt og sexchikane omkring Det Svenske Akademi.