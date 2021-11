At være så kendt så længe er krævende for egoet, og man kunne frygte, berømmelsen var steget Ulla Terkelsen til hovedet

Få journalister er så kendte og genkendelige som TV 2’s Ulla Terkelsen. I årtier har hun rapporteret fra stort set hele kloden og med sit ikoniske hår og store tørklæder beskrevet og kommenteret verdenssituationen for danskerne. At være så kendt så længe er krævende for egoet, og man kunne frygte, at berømmelsen var steget Ulla Terkelsen til hovedet.

Men sådan virker det lykkeligvis overhovedet ikke. Selvironien og det nostalgiske vemod over at blive ældre driver ned over siderne i hendes seneste bog, der også viser, hvorfor Terkelsen er blevet sådan en succes som journalist.