4 hjerter: Prægtige fortællinger fra og om Gudhjem for længe siden

Gudhjem på Bornholm er Danmarks eneste bjergby med en stejlhed, der både er betagende og anstrengende. Smukkest, når solopgang og -nedgang bestråler byen ude på pynten. Gudhjem har givet navn til et stykke smørrebrød med rå æggeblomme, rugbrød og røget sild. Og er da også en af de første byer, som hen over midten af 1800-tallet begyndte at røge fisken i stedet for at saltstege den. Så er der Oluf Høst-museet og alle de andre små pittoreske huse, nu med friske restauranter, glaspusteri og franske cafeer. Hvilket har gjort fiskerlejet til en af øens stærkeste turistmagneter. Men dengang byen hed Gudium, hedenoldnavn for et helligt sted, var byen en yderst driftig fiskerby med handelsmæssig forbindelse til hansestæderne i middelalderen.

Meget af det er med i forfatteren Erling Haagensens spændende samling af skrøner fra denne fantastiske og enestående by, ’Fortællinger fra Gudhjem’. Mestendels baseret på forfatterens bedstefar, H.P. Haagensen, der som fisker og kunstmaler havde et ben i hver af byens to lejre. Den ældgamle, fattige og nøjsomme fiskerkultur og så den intellektuelle og elitære kunstnerklike, som i mellemkrigstiden opstod omkring maleren Oluf Høst.