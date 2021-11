Fremragende historisk værk bliver uden tvivl stående som standardværket om dansk søfart

Dækket af et slaveskib, hvor en slaveskanse tværs over deler dækket mellem kvindelige og mandlige slaver. Ved masten står slavekabyssen, hvor kvinderne eller en særlig slavekok lavede mad. Den bæres frem i store potter til mands-slaverne på fordækket. En af mændene sidder låst fast i fodbøjler, mens han afstraffes af et besætningsmedlem. Et par sømænd forgriber sig på kvindeslaverne. Litografi fra begyndelsen af 1800-tallet. Foto: Musée d’Histoire de la Ville et du Pays Malouin, Saint Malo, Frankrig.