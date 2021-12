De unge har overtaget et af landets største biblioteker: »Jeg kunne godt tænke mig, at der stod nogen, man kan tale med«

Man kan stadig hente bøger på Hovedbiblioteket i København. Men de, der bruger meget tid der, kommer for at arbejde, studere eller for at hygge sig med deres børn. Det store bibliotek er en tryg offentlig dagligstue.