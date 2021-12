Her er Ditte, Caroline og Rasmus. De er lykkedes med noget, forlag og biblioteker tidligere kun har drømt om

At formidle litteratur til unge, ikke mindst unge mænd, er ikke nogen nem opgave. Men det er ikke desto mindre det, der er lykkedes for de tre biblioteksansatte bag Danmarks mest populære biblioteksprofil på Instagram. Politikens Bøger mødte dem for at høre, hvad deres hemmelighed er.