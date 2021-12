Gyldendal ansætter kendt tv-vært som redaktør

Lise Rønne har været vært i talentshowet ’X Factor’, ’Aftenshowet’, melodigrandprixet (både det danske og det internationale).

Senest har hun gjort sig på skærmen som deltager i ’Vild med dans’ på TV 2, hvor hun sammen med Silas Holst valsede og jivede sig frem til finalen.

Men uden for skærmen har hun begravet sig i bøger og har både kastet sig ud i litteraturstudier og som blogger under ’Læs & lyt med Lise’ for boghandlen Saxo. Den interesse gør hun nu til en fuldtidsbeskæftigelse.

På sin Instagram-konto skriver hun, at hun fra 1. februar begynder i en stilling som redaktør af nonfiktion hos Gyldendal. »Tænk sig, at skulle læse bøger, tale bøger og fordybe sig i bøger. Tror I lige, at jeg glæder mig?«, skriver hun.

Gyldendal Nonfiktion udgiver bl.a. biografier, debatbøger, historiske værker og bøger om selvudvikling.

På Gyldendal vil hun i øvrigt møde sin gamle kollega Mikkel Fønskov, der også har været tv-vært på Aftenshowet. Han har nu i flere år været redaktør hos Gyldendal, hvor han bl.a. interviewer forfattere og kendte kulturpersonligheder.