4 hjerter: DR-vært er en af vores ypperste forfattere af politiske thrillers

Da vi i ’Mørkeland’ senest mødte den midaldrende idealistiske journalist af den gode gamle reporterskole, Ulrik Torp, som vi første gang stiftede bekendtskab med i ’Kongekabale’, gik det ham faktisk ilde til sidst. Nok fik han afsløret et morderisk maskepi i vort moderne demokrati, men hans karriere fik et alvorligt knæk.

Nu her i ’Fandens forår’ er han en slags has-been. Han lever af at skrive nekrologer for lokalaviser og være skyggeskriver for rødvin for en chefredaktør på sin gamle avis. Han har et kontor sammen med andre mere eller mindre fallerede kolleger, som også lever af forefaldende arbejde og hutler sig fra artikel til artikel.

På hjemmefronten går det ikke som krøllede lagner og bløde dyner. Helbredet er ej heller, hvad det har været, og hans og konens lejlighed opsiges med kort varsel, alt imens to ældre politikere dør brat og pludseligt. Begge med samme forbindelse til efterretningsvæsenets gedulgte gøren og laden i den kolde krigs sidste dage.