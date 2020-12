Drop dine fordomme: Enhver kritiker af #MeToo kan lære noget af Judith Butler

Bogen udkom tilbage i 2015 og blev skrevet i kølvandet på massive globale protestbevægelser, Occupy, Black Lives Matter, og det arabiske forår. Måske er bogen endnu mere aktuel i dag.

Den er under alle omstændigheder, og som titlen antyder, et forsøg på at udvikle en teori om folk, der forsamles på gaden, et forsøg på at tænke over protester og demonstrationer i det offentlige rum.

På første side skriver Butler således: »ligesom det altid er fornuftigt at frygte farerne ved et pøbelvælde, er der gode grunde til at søge efter politisk potentiale i uforudsigelige forsamlinger«.