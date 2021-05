3 hjerter: Man kan ikke undgå følelsen af, at den unge historiker »cherry-picker« fakta, så de passer ind i hans projekt

Pludselig vænnede vi os alle sammen til at tale om bobler. Ikke dem af tyggegummi, og heller ikke de finansielle bobler, men de små grupper af mennesker, man har været sammen med det sidste coronaår.

Rutger Bregman introducerer i sin bog ’Det gode menneske’ endnu en boble, der består af mennesker, som blindt følger de andre, der som dumme får bare følger efter den store gruppe af skræk for at skille sig ud og stå alene, som sørger for at række hånden op, når de andre gør det, og i hvert fald ikke kunne drømme om at standse undervisningen for at spørge: »Hvad filan! betyder disruptiv samskabelse i netværkssamfundet«.