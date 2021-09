»Hjælp mig med at sige nej til ham, vil du ikke nok?«: Det vakte skandale, da hun afslørede hemmeligheden om sin berømte stedfar

Skandalen gav genlyd helt herhjemme i Danmark, da juristen Camille Kouchner i januar udgav bogen ’La familia grande’ om den familiehemmelighed, der har forfulgt hende i mange år: Hendes tvillingebror blev fra omkring 14-års alderen angiveligt misbrugt seksuelt af deres stedfar.

Eller helt hemmelig var forbrydelsen netop ikke, for Camille blev indviet i den med ordene: »Hvis du siger noget, dør jeg. Jeg skammer mig så forfærdeligt«. I erindringen efterfølges broderens ’trussel’ af en bøn: »Hjælp mig med at sige nej til ham, vil du ikke nok«.

Dilemmaet er til at tage at føle på for en pige, der elsker sin bror med tvillingens intensitet og sin stedfar med datterens hengivenhed. Hvor lægger man sin loyalitet? Hvilke følelser forsøger man at fortrænge? Hvornår vender man blikket bort?