6 hjerter: Stjerneforfatters forrygende generationsroman er endelig oversat til dansk. Det er lige til at blive lykkelig af

Dengang hun sad på sit studerekammer og ønskede at skrive, håbede hun på at finde et ukendt sprog og afsløre mystiske ting ligesom en spåkone. Hun forestillede sig også, at den færdige bog ville være en åbenbaring af hendes dybeste væsen for andre, en ophøjet, ærefuld bedrift«, sådan skildrer Annie Ernaux sine tidligste fantasier om at skrive. Det er kraftpræstationen og ærgerrigheden, der går hånd i hånd med længslen efter at åbne sig og blive forstået – en dagdrøm, som det er let at leve sig ind i.

’Årene’, der netop er kommet på dansk, og som Ernaux planlagde og bryggede på i små tyve år, inden bogen i 2008 endelig udkom i Frankrig, er på en vis måde opfyldelsen af disse tidlige dagdrømme, og samtidig er den det stik modsatte.

For selv om ’Årene’ faktisk åbenbarer historien om en kvinde, der kunne være Ernaux selv, er den i lige så høj grad fortællingen om alle de andre, hele den generation, der ligesom Ernaux kom til verden i krigsårenes Frankrig. Af samme grund har selvbiografiens evindelige ’jeg’ måttet vige pladsen for et changerende spil mellem det kollektive ’vi’:

»Vi som havde fået foretaget aborter i køkkenet og var blevet skilt, vi som havde troet at vores anstrengelser for at frigøre os ville kom andre til gavn, vi blev grebet af en stor træthed«, og det altomfattende ’man’: »Man kunne ikke komme sig over hvor meget tid man sparede med pulversuppen, trykkogeren og mayonnaisen på tube«.