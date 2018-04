Salget af have-interiør boomer: Vi indretter os, som boede vi i Alicante Trods en ekstrem dårlig sommer sidste år køber danskerne stort ind af havemøbler. For vi dyrker det sociale udeliv mere end nogensinde.

Krisen er forbi. Det ses ved, at vores forbrug igen har fart på. Det gælder også vores indkøb af eksklusive loungearrangementer til terrassen, varmelamper og puder og plaider, der skal gøre et liv udenfor lige så tilbagelænet og behageligt, som hvis vi boede i Alicante.

Og varerne, der passer til livsstilen, vælter frem. Firmaer som Ikea og Ilva, der i årevis har haft en fast havekollektion, har udvidet udbuddet af varer betragteligt, ligesom nye havemøbelproducenter og forhandlere popper op i hastig fart. Men hvorfor er vi danskere villige til at købe stort ind til vores grønne kvadratmeter, og hvorfor bruger vi tilsyneladende meget mere tid udenfor end tidligere?

Det har fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel fra Institut for Fremtidsforskning en forklaring på. Eller faktisk flere. Hun mener, at der er en række faktorer, der i dag gør, at vi socialiserer på en helt anden måde udendørs end for blot 5-10 år siden, og går lige så meget op i terrassens indretning som stuens.

»Faktisk er den første grund lidt pudsig. For da lempelsen af alkoholbevillingen for udendørsservering kom for nogle år siden, fik det yngre generationer til at trodse dårligt vejr og nyde et glas vin sammen på fortovsrestauranterne«, fortæller Anne Dencker Bædkel.

Det boom i udendørsservering har smittet af og gjort, at vi nu også i højere grad hygger os udenfor derhjemme.

»Vi bruger også flere penge på at rejse og inspireres af udendørsliv i udlandet, som vi tager med hjem. Der er sket noget med måden, vi er sammen på«, siger Anne Dencker Bædkel.

Teknologi giver hårdføre møbler

Men ikke bare har vi mere mod på at sidde udenfor. Der er også sket noget med møbelindustrien. For havemøbler har ændret sig. De seneste 10 år er nanoteknologi blev brugt i produktionen, og det beskytter materialer som tekstiler, så deres holdbarhed er bedre, også i vores hårde klima. Og træbeskyttelsen, som vi bruger på møblerne, er også forbedret, så møblerne holder bedre og længere.

Det er også en af grundene til, at mange havemøbler er blevet så vejrbestandige, at de kan bruges indenfor i vinterhalvåret. Nogle sofaer kan afvise smuds, og de samlede forbedringer har gjort os mere tilbøjelige til at investere flere penge i hele loungearrangementer, dyre hynder og tilbehør til udelivet.

Endnu en tendens, der har understøttet udelivet, er urban gardening. Folk i storbyer laver små haver, i gården, på altanen, på taget eller i køkkenvinduet. Grønne områder, der har den bonus, at de virker terapeutiske og er en gratis daglig omgang mindfulness.

»Om det så bare er et par krydderurter i krukker på altanen, har virkelig mange taget det til sig«, siger Anne Dencker Bædkel.

Det næste bliver kloge møbler

Hvis du tror, at udelivstendensen snart vil vende, kan du ifølge Anne Dencker Bædkel godt tro om igen. Teknologien kryber i fremtiden kun endnu mere ind i havemøblerne, der vil blive interaktive og fortælle, hvis de trænger til maling eller at regn er på vej, så du kan fjerne hynderne eller finde penslen frem. Og måske parasollen kan komme med forslag til lege og spil i haven.

»Har du talt med dit havemøbel i dag«, spørger Anne Dencker Bædkel retorisk og henviser til fagre kommende haveverden.

»Det betyder, at vi kun har set begyndelsen på vores udeliv. Fremover bliver udeliv smart living og følger dermed udviklingen i indelivet«, siger hun.