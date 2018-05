Designer laver nye bogstaver: Kan du genkende kunstnerne? A for Andy Warhol. B for Banksy. Nyt 'Artphabet' fra spansk designvirksomhed bruger store kunstnere som forlæg for ny typografi.

Bogstaver kan se ud på mange måder. Det ved ikke mindst det grafiske folkefærd her på avisen, for hvem samtaler om eksempelvis forskelle mellem bogstaver med og uden fødder slet ikke er ualmindelige.

Typografier er med andre ord en kunstform.

Om layouterne her på avisen så vil anvende den spanske designvirksomheds CESS’ spraglede bogstaver, som er en del af typografiprojektet 36 Days of Type, må fremtiden vise.

Fælles for alle bogstaverne i det såkaldte Artphabet er, at de er udformet med inspiration fra det 20. og 21. århundredes store kunstnere.

A for Andy Warhol, B for Banksy, C for ... Mondrian. Ja, det sidste bogstav giver måske ikke mening i forhold til kunstnerens navn, medmindre man ved – eller googler sig frem til – at hans fulde navn var Pieter Cornelis Mondriaan.

For de fem bogstaver, vi har sat sammen øverst i denne artikel, er inspirationen hentet hos Vasilij Kandinskijs improvisationer (K), Henri Matisses koraller (U), Jackson Pollocks action painting (N), Salvador Dalis surrealisme (S) og Takashi Murakamis popkunst (T).

Se flere af bogstaverne hos det netbaserede kulturtidsskrift Hyperallergic, der er ret så begejstret for de farverige bogstaver, hvilket måske er medvirkende til, at César Cid fra CESS i et interview siger, at han er blevet overbevist om Artphabetets store potentiale.

»Men da jeg begyndte at arbejde med projektet, regnede jeg det ikke som andet end visuel underholdning«, siger han til Hyperallergic.