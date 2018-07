Ugens designmagasin: Rum var et drømmeunivers - nu blafrer det i vinden Rum var i en årrække det boligblad, man skulle studere herhjemme, hvis man ville læse om internationale tendenser. Så skiftede Egmont bladets redaktion ud, og siden har bladet blafret i vinden, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

I løbet af det seneste årti har boligmagasinet Rum markeret sig som en tiltrængt fornyelse inden for den danske magasinverden.

Da det begyndte at køre i tomgang for de etablerede boligblade med nyopførte villaer indrettet med 7’er-stole og Montana-reoler, meldte Rum sig på banen med et urbant look, som var ganske ukendt herhjemme. I Rum kunne man se møbler, der nærmede sig kunst. Marmorvaser og skulpturelle lamper. Kæmpe lejligheder fra alverdens storbyer og italienske luksusboliger, som ingen normale mennesker kan få råd til.

Rum var et drømmeunivers, for ingen almindelige mennesker har råd til at bo som i Rum. Men netop derfor har det været godt at stikke næsen i bladet en gang imellem. Så langt fra dansk forudsigelighed som man overhovedet kunne komme – og snart også inspirator for Bo Bedre, Elle Decoration og andre danske magasiner, der har oppet sig, så vi nu ser lidt færre hjem med dobbelthøje køkkenalrum og nyindkøbte indretninger fra det lokale bolighus.

Da det gik bedst for Rum, besluttede Egmont-koncernen, der udgiver magasinet, efter sigende at skille sig af med chefredaktøren. Men med hende skred en del af de bidragydere, der normalt har leveret stof til magasinet. Det skete i foråret, og siden har der været meget stille omkring Rum. Flere numre er ikke udkommet, og der har været rygter om, at bladet ville lukke.

Men nu er augustnummeret udkommet, og det tegner godt. Det internationale udsyn er intakt og Rums særlige æstetik ditto. Magasinet trænger til fornyelse, for vi har efterhånden set alt for mange sandfarvede boliger med store grønne stueplanter og håndvævede tæpper. Men bare det, at Rum stadig findes, er et lyspunkt.