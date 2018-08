Hen over sommeren anbefaler vi internationale designmuseer, som er et besøg værd.

Ugens designmuseum: Milanos Triennale er så vidunderligt, at man glemmer at blive irriteret I rækken af internationale designmuseer befinder Triennalen i Milano sig blandt eliten. Formidlingen kan halte, men det tilgiver man, når man får lov at boltre sig i gamle Fiat 500-biler, pindestole og espressokander, skriver Lars Hedebo Olsen i denne klumme.