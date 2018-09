I udlandet er de vilde med de danske designklassikere. Men mætningspunktet er ved at være nået Møbler af ikoner som Børge Mogensen, Hans J. Wegner, Poul Kjærholm og Nanna Ditzel sælger stort i f.eks. Japan, men producenterne gør klogt i ikke at udtrætte de gamle klassikere, lyder advarslen.

Prøv at mærke sådan en rygbøje her ...«.

Knud Erik Hansen stopper op midt i sin sætning. Lader sin ene håndflade glide hen over rygstykket på en af Hans J. Wegners ikoniske Y-stole i lyst egetræ.

»Det er blevet sæbebehandlet og føles fuldstændig som silke, er det ikke rigtigt?«.

Han kigger spørgende i min retning og gestikulerer med et lille sving med hånden, at jeg selv skal prøve at mærke efter. Jeg gør det og giver ham ret. Det halvcirkelformede rygstykke føles nærmest ikke som træ, det er langt blødere. Men det dufter af træ. Faktisk er duftene noget af første, man lægger mærke til her, på den 37.000 m2 store møbelfabrik Carl Hansen og Søn, der ligger lidt uden for den lille fynske by Gelsted. I polstringshallen er det duften af læder, i lakeringshallen er det maling, og her i maskinhallen er det duften af savsmuld. Så kraftig, at man tænker, at cirka sådan her må det dufte, hvis man udhulede en træstamme og lagde sig til at sove inden i den.

Direktør Knud Erik Hansen udgør tredje generation af den familiedrevne virksomhed, der siden 1908 har bygget og solgt nogle af de mest velkendte danske designmøbler. Skalstolen af Hans J. Wegner, Professorbordet af Poul Kjærholm, Faaborgstolen af Kaare Klint. Og så, selvfølgelig, Y-stolen, der er blevet virksomhedens helt store adelsmærke. Og uden tvivl bedst sælgende møbel, fortæller Knud Erik Hansen, mens han viser rundt i den store maskinhal. Tidligere lå her en vinduesfabrik, så overalt falder et blødt, hvidt lys fra ovenlysvinduerne og lander på de store, computerstyrede CNC-maskiner, der fræser træet i anvendelige stykker. Knud Erik Hansen forsøger at overdøve larmen fra dem, mens han fortæller om Carl Hansen og Søns tætte bånd til Hans J. Wegner.

I tiden efter Anden Verdenskrig var det Knud Erik Hansens far, Holger Hansen, og salgsdirektør og møbelsnedker Ejvind Kold Kristensen, der styrede butikken. Ejvind Kold Kristensen fik øje på Hans J. Wegner på en af sine mange ture rundt på diverse møbeludstillinger i København. Han blev hurtigt benovet over Wegners elegante design, og i 1949 fik han overtalt møbelarkitekten til at tegne fire stole specielt til Carl Hansen og Søn, mod at fabrikken lovede at sætte dem i produktion. En af dem var Y-stolen. Den kom på markedet i 1950 og er blevet produceret uafbrudt siden, fortæller Knud Erik Hansen.

Y-stolen bliver i dag solgt til det meste af verden, og generelt så »hitter Carl Hansen og Søns klassikermøbler i udlandet som aldrig før«.

»Cirka 70 procent af de produkter, vi fremstiller i dag på fabrikken her, bliver eksporteret til udlandet. Kigger man 15 år tilbage, havde vi en eksport på cirka 10 procent. Og det var stort set til Japan, det hele. Men efterhånden har vi opbygget flere store eksportmarkeder«, siger han.

Fabrikken producerer også møbler af nulevende designere, men det er de gamle klassikere, der er hovedfokus. Især Wegner-møblerne, som udlandet er vilde med. Særligt i Japan. Her deler man Wegners forkærlighed for møbler i træ, skåret ud i enkle, afrundede former.

»Wegners popularitet i Japan skyldes i høj grad den simplicitet, som hans design bærer præg af. Og så sidder man altså samtidig rigtig, rigtig godt i et Wegner-møbel. Og den kombination appellerer rigtig meget til japanerne«, siger Knud Erik Hansen.

Knud Erik Hansen er tredje generation i virksomheden Carl Hansen & Søn, og han håber, at hans børn vil overtage firmaet engang.

Hvorfor tror du, jeres møbelklassikere appellerer så meget til udenlandske købere lige netop nu?

»En stor del af det skyldes selvfølgelig, at vi først nu for alvor er til stede i mange af de her lande. Og så det, at de fleste af møblerne bærer på en fantastisk historie. Om en visionær forretningsmand og en visionær arkitekt, der har arbejdet tæt sammen«.

En tredje ting er møblernes bestandige kvalitet, som er med til at gøre dem tidløse, mener Knud Erik Hansen. De har noget menneskeligt over sig, som appellerer til folk. Et »menneskeligt og organisk udtryk«, kalder han det.

»De fleste er jo lavet i naturmaterialer som træ og læder, som giver et organisk udtryk. Og hvis du lægger mærke til det, så er langt de fleste af de her møbler runde. Du ser meget sjældent et helt firkantet eller helt lige stykke træ på nogle af vores møbler. Et menneske er jo heller ikke fuldstændig lige, vel? Man bliver sjældent træt af at kigge på mennesker og menneskekroppe, det ligger i vores natur. Og lidt på samme måde er det med de her møbler, de trætter ikke øjet«.

Møbler giver tryghed

Hos en anden af Danmarks store møbelproducenter, Fredericia Furniture, mærker man også stor efterspørgsel fra Japan og det øvrige udland. I dag bliver godt 40 procent af de møbler, Fredericia Furniture producerer årligt, eksporteret. For ti år siden lå tallet på 30 procent, fortæller ejer Thomas Graversen.

»Hele klassikermøbelbranchen er i vækst. Jeg tror, autenticitet er kodeordet i forhold til at forstå, hvorfor udlandet er så interesseret. Hver gang man føler, at verden er et usikkert sted at være og svær at forstå, så søger man som menneske efter noget, der er trygt og langtidsholdbart og universelt, tror jeg. Og det er de her møbler jo«, siger han.

Fredericia Furniture har eksisteret siden 1911 og er særligt kendt for at producere nogle af Børge Mogensen og Nanna Ditzels mest kendte møbler. Jagtstolen, Den spanske stol, Trinidadserien, J39 spisestuestolen. Og det er, ikke overraskende, især købere fra USA og Japan, som vil have fat i dem, forklarer Thomas Graversen.

»USA og Japan er all about the classics. Og så har Japan stor respekt for dansk håndværk, selv om alle de nyproducerede stole i dag selvfølgelig bliver rimelig industrielt fremstillede«, siger han.

Netop industrialisering og nye, teknologiske opfindelser er en anden meget væsentlig årsag til udlandets stigende købelyst, mener Thomas Graversen. Store fabrikker udstyret med moderne, computerstyrede maskiner har gjort de nyproducerede designklassikere mere tilgængelige for den brede befolkning.

»Hele industrialiseringen af håndværket har været med til at gøre, at disse møbelklassikere overhovedet kan nå ud til så mange mennesker verden rundt. Også prismæssigt. I gamle dage var mange af klassikerne ofte forbeholdt overklassen, for de var jo fuldstændig håndlavede her i Danmark«, siger han.

Flyttet til udlandet

Fredericia Furniture er selv en af de virksomheder, der har bevæget sig fra håndkraft til industrialisering. Som led i den bevægelse har virksomheden blandt andet valgt at flytte en del af sin produktion til udlandet. Og det er de langtfra ene om. Danske Republic of Fritz Hansen, der blandt andet fremstiller Arne Jacobsens Syver-stol, Myren og Ægget, valgte i 2005 at flytte hele sin produktion til Polen, ligesom Carl Hansen og Søn også får produceret nogle af deres tekstilvarer i udlandet. Fredericia Furniture får polstret enkelte af deres møbler på fabrikker i Baltikum og Polen, men »80 procent af møblerne laves her på fabrikken i Fredericia eller hos underleverandører i Danmark«, understreger Thomas Graversen.

»Og når vi outsourcer, så gør vi det efter, hvor kompetencerne er«.

Eller hvor den billige arbejdskraft og de billige produktionsomkostninger er?

»Nej, helt så simpelt er det ikke. Det er rigtigt, at en lille del af produktionen bliver lavet i udlandet, for at vi kan holde os konkurrencedygtige. Men samling, montering og kvalitetskontrol af møblerne foregår i Danmark«.

Men kan man ikke også risikere, at noget viden og kvalitet går tabt, fordi afstanden mellem producent og designer bliver større?

»Vores fornemmeste opgave er at sikre, at kvaliteten aldrig bliver kompromitteret. Men der er masser af kompetencer og kvalitet at hente i udlandet. Det er at stikke blår i øjnene på sig selv at tro, at det kun er i Danmark, vi kan finde ud af at producere møbler«, siger Thomas Graversen.

Bedst i Danmark

Tilbage på fabrikken i Gelsted er vi nået til monteringshallen. Det er her, de store træstykker slibes og pudses op og forarbejdes, inden de bliver samlet med håndkraft til de egentlige møbler.

Stemningen er mere rolig herinde, støjen fra maskinhallen er blevet til en svag summen. ’Sweet Child O’ Mine’ strømmer med lav volumen ud fra en radio ved en af møbelsnedkernes arbejdsbord. Han er i gang med at løfte en bordplade til et Wegner-spisebord med en rød, håndstyret kran, der kører på en skinne i loftet. Bordpladen skal vendes om, så den kan få ben på. Selv om Carl Hansen og Søn i dag er en højteknologisk produktion, så går der stadig i gennemsnit 8 timers håndarbejde til hvert møbel, fortæller Knud Erik Hansen. Og det er vigtigt for ham at holde produktionen i Danmark, så han kan være tæt på sine medarbejdere og følge arbejdet med møblerne.

Rygstykket på Kaare Klints Faaborgstol bliver stadig flettet i hånden.

»Jeg har altid ment, at et dansk designprodukt skal laves i Danmark. Men det bliver selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere. Langt de fleste møbelfabrikker er væk, eller har udflyttet deres produktion. Så jeg føler, at vi har en unik position, fordi vi producerer langt størstedelen herhjemme«.

Men der er jo ikke unikt. Andre møbelproducenter i Danmark gør det samme. Og I vælger jo stadig at få produceret nogle ting i udlandet?

»Ja, nogle få tekstilvarer, men ikke noget til vores møbler. For det bliver simpelt hen ikke et lige så godt møbel. Der ville simpelt hen være noget viden og noget håndværkstradition, der ville gå tabt på den måde«.

Popularitetens bølgegang

På Designmuseum Danmark bemærker man også tidens »generelle, internationale retrobølge«, som nu i en bunke år har været med til at holde danske designklassikeres succes i hævd. Og populariteten skyldes til dels den historiefortælling, som møblerne gemmer på, mener museums- og samlingschef Christian Holmsted Olesen.

»Møbler fra Danish Modern-perioden, som var et begreb, begejstrede amerikanske designkendere fandt på til at beskrive hypen omkring dansk møbeldesign fra 1940’erne, 1950’erne og 1960’erne, er meget populære lige nu. Og jeg tror, at disse møblers historiefortællende dimension spiller en stor rolle i den udbredelse«, siger han.

Christian Holmsted Olesen ser ikke det store problem i, at en stor del af klassikere laves i udlandet i dag. Så længe man benytter møbelklassikerudtrykket med omhu og ikke vildleder køberne ved at vikle dem ind i en fortælling om, at de køber »en original møbelklassiker, som der har stået en dansker og lavet i hånden, på dansk jord«, mener Christian Holmsted Olesen.

»Men det virker ikke, som om det er noget, der holder kunderne tilbage. Og mange af de nye møbler har jo også, vil jeg mene, lige så høj kvalitet som de oprindelige«.

Til gengæld er det langtfra usandsynligt, at en vis træthed over for de gamle klassikere efterhånden vil indfinde sig. Nøjagtigt som den gjorde det fra slutningen af 1960’erne og frem til årtusindskiftet, hvor salget af møbelklassikerne gik temmelig meget i dvale.