Ugens kiksede design: Hellere drømme om det ægte Æg end nøjes med en miniature Arne Jacobsens Æg er blevet forvandlet til en lille skulptur. Den kan måske kompensere for, at man aldrig får råd til den eksklusive lænestol, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.

FOR ABONNENTER

Hvis jeg havde mange penge og masser af plads, kunne jeg godt finde på at investere i Arne Jacobsens lænestol Ægget i en gammel slidt udgave.Jeg ved godt, at man har set den stol til bevidstløshed i reklamer, talkshows og boligblade, men stolens omsluttende form synes jeg er så appellerende, at jeg er overbevist om, at vi ville være et godt match, Ægget og mig.